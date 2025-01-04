Ислам Махачев дал характеристику Арману Царукяну

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мнением о топовом армянском бойце UFC Армане Царукяне и предстоящем реванше с ним, который состоится 19 января на турнире UFC 311.

«Честно говоря, я знал ещё пять-шесть месяцев назад, что моим соперником будет Арман, поскольку он сейчас главный претендент и действительно заслуживает драться за титул. Всю свою карьеру я говорил, что хочу драться с настоящим претендентом или с настоящим бойцом, который заслуживает боя за пояс. Вот почему я думаю, что Арман заслужил реванш.

Наш поединок будет грандиозным для фанатов, поскольку он хорошо развит в каждом аспекте. Арман хорош в ударной технике, в борьбе, в грэпплинге. Честно говоря, мне нравится проводить реванши, потому что, когда я дерусь с кем-то второй раз, знаю всё, что может сделать мой соперник, и это не будет для меня сюрпризом.

Но иногда, когда кто-то вроде Дастина Порье хорошо защищается от моей борьбы, то это становится неожиданностью. А когда я знаю всё, что будет делать мой соперник, у меня больше вариантов для победы в схватке с ним.

В первом бою Арман защищался от моей борьбы. Он жёсткий, поэтому и дал мне жару. Однако теперь я знаю всё, что он может сделать», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.