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Ислам Махачев дал характеристику Арману Царукяну

Ислам Махачев дал характеристику Арману Царукяну
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мнением о топовом армянском бойце UFC Армане Царукяне и предстоящем реванше с ним, который состоится 19 января на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Честно говоря, я знал ещё пять-шесть месяцев назад, что моим соперником будет Арман, поскольку он сейчас главный претендент и действительно заслуживает драться за титул. Всю свою карьеру я говорил, что хочу драться с настоящим претендентом или с настоящим бойцом, который заслуживает боя за пояс. Вот почему я думаю, что Арман заслужил реванш.

Наш поединок будет грандиозным для фанатов, поскольку он хорошо развит в каждом аспекте. Арман хорош в ударной технике, в борьбе, в грэпплинге. Честно говоря, мне нравится проводить реванши, потому что, когда я дерусь с кем-то второй раз, знаю всё, что может сделать мой соперник, и это не будет для меня сюрпризом.

Но иногда, когда кто-то вроде Дастина Порье хорошо защищается от моей борьбы, то это становится неожиданностью. А когда я знаю всё, что будет делать мой соперник, у меня больше вариантов для победы в схватке с ним.

В первом бою Арман защищался от моей борьбы. Он жёсткий, поэтому и дал мне жару. Однако теперь я знаю всё, что он может сделать», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

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