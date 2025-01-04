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Шон О'Мэлли ответил, чьей победы ему хотелось бы в бою Двалишвили — Нурмагомедов

Шон О'Мэлли ответил, чьей победы ему хотелось бы в бою Двалишвили — Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли ответил, чьей победы ему хотелось бы в бою между действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым. Также Сахарок обозначил, когда планирует вернуться в октагон.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«В идеале Мераб побеждает Умара, и я получаю реванш. Но если победит Умар, значит, моим соперником будет Умар. Вот чего я хочу дальше — титульный бой. Надеюсь, в середине следующего года», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Fighting.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 19 января на турнире UFC 311.

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