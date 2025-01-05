Джо Роган раскрыл, какой гонорар Джон Джонс требует за бой с Томом Аспиналлом

Известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган раскрыл, какой гонорар действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс может получить за бой с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Ходят слухи, что Джон хочет $ 30 млн. Я надеюсь, что UFC выплатит ему эти деньги», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Костлявый разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Джона техническим нокаутом в третьем раунде.