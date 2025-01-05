Конор Макгрегор грубо высказался в адрес дагестанцев в ММА

36-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе, и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обрушился с критикой в адрес непобеждённого российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, высказавшегося об отсутствии бойцов высокого уровня в стране Конора.

«И все вы, жополизы, не стоите на месте. При этом у вас до сих пор ничего нет. Вы мерзкие, посмотрите на себя сейчас. Вы заслуживаете именно того, что вам уготовано, а не чего-то другого. А именно: ничего.

Вы бездельники-предатели. Мы называем вас «жёлтозубики». Мозги с горошину в клетке. Артистичность = ноль. Креативность = какашки. Ваш арсенал = пердёж. Мне стыдно за вас», — написал Макгрегор в социальной сети Х (ранее Twitter) и удалил свою запись позже.