«Увидимся скоро, мальчик». Усман Нурмагомедов обратился к Полу Хьюзу с оружием в руках

26-летний непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator и являющийся действующим чемпионом в лёгком весе, Усман Нурмагомедов выложил фото с оружием в преддверии поединка с ирландским спортсменом Полом Хьюзом.

«Увидимся скоро, мальчик», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

Напомним, Нурмагомедов и Хьюз проведут главный бой турнира Bellator Champions Series, который пройдёт 25 января в Дубае.