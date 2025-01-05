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«За две недели до победы». Мухаммад показал фото с Умаром Нурмагомедовым и Махачевым

«За две недели до победы». Мухаммад показал фото с Умаром Нурмагомедовым и Махачевым
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36-летний американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения, представитель и чемпион полусредней весовой категории UFC Белал Мухаммад опубликовал фотографию из тренировочного лагеря дагестанских спортсменов, в который его пригласил Хабиб Нурмагомедов.

«Благословенно учиться у лучших за две недели до победы, иншаллах», — подписал фотографию Белал в социальных сетях.

Белал с Хабибом

Белал с Хабибом

Фото: Скриншот из социальных сетей

Белал с Умаром и Исламом

Белал с Умаром и Исламом

Фото: Скриншот из социальных сетей

Белал участвует в тренировках Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова. Умар встретится с Мерабом Двалишвили 18 января в Лос-Анджелесе (США), где оспорит титул UFC в легчайшем весе. Махачев проведёт очередную защиту титула в рамках того же турнира UFC 311, который возглавит реваншем против Армана Царукяна.

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