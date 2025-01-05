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Юссеф Залал — о своём следующем поединке: лучший из всех, кого я когда-либо мог увидеть

Юссеф Залал — о своём следующем поединке: лучший из всех, кого я когда-либо мог увидеть
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28-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал высказался по поводу своего следующего соперника Келвина Каттара.

«Он борется за своё место в промоушене, и драться с таким бойцом страшно. Очевидно, все знают, кто такой Келвин Каттар. Он в боях так долго и прошёл через столько безумных поединков, что я определённо готовлюсь к тому, что Келвин станет лучшим из всех, кого я когда-либо мог увидеть напротив себя в октагоне. Он будет очень опасным Келвином, и я с нетерпением жду этой головоломки», — приводит слова Юссефа издание MMAJunkie.

Поединок Каттара и Залала пройдёт на турнире UFC Fight Night 251 15 февраля в Лас-Вегасе.

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