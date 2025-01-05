«Лижете ему задницу, а он называет вас дерьмом». Макгрегор — ирландским бойцам про Хабиба

36-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе, и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал бойцов-соотечественников за их отношение к бывшему чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Куча ирландских бойцов лижут ему задницу годами. А затем он называет их всех дерьмом. Классика», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Ранее Конан резко высказался о представителях Дагестана в смешанных единоборствах.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора на UFC 229 6 октября 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

В конце июня 2024 года ирландец должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил Макгрегор. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.