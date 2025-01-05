«Добрых снов, допингист». Хьюз отреагировал на провокацию со стороны Усмана Нурмагомедова

Претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз отреагировал на провокацию действующего чемпиона промоушена в данной весовой категории Усмана Нурмагомедова.

Напомним, ранее россиянин выложил фото с оружием в преддверии поединка с Хьюзом, который пройдёт 25 января в Дубае, и написал «Увидимся скоро, мальчик».

«Добрых снов, допингист», — написал Хьюз в ответном сообщении, добавив эмодзи в виде флага Ирландии.

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.