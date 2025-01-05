Маккензи: не удивлюсь, если Бивол выиграет реванш у Бетербиева, и хочу, чтобы он победил

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Дюк Маккензи высказался о прошедшем в октябре 2024 года поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО).

«Бетербиев выиграл первый поединок! Лично я думал, что Бивол заберёт победу, но я не один из рефери. Они оба — исключительные чемпионы. Люди часто говорят, когда сравнивают, что вот этот парень победит того парня, а тот парень — этого. Так вот, именно эти двое, на мой взгляд, могли бы жить в любом поколении и успешно выступать в этой весовой категории. Говорят, что Фьюри — один из величайших и мог бы боксировать с Али или Форманом, или Листоном, или Фрейзером. Нет, он не смог бы. Но такого нельзя сказать о Бетербиеве и Биволе. Они могли бы тягаться с любым полутяжем, который когда-либо существовал.

Я говорил, что у Усика своя собственная лига. Так вот и у Бетербиева с Биволом есть своя собственная лига. Очень здорово, что этот объединительный бой состоялся, и у нас теперь есть абсолютный чемпион мира. Это замечательно для спорта. В первом бою победил Бетербиев. Близкий бой. Я думал, Бивол вырвет победу, и считаю, что Бивол может стать лучше. Не удивлюсь, если он выиграет в бою-реванше, и надеюсь, что он это сделает. Мне он нравится, мне нравится стиль его бокса, и он классический боксёр, на мой взгляд. Он может боксировать и может драться. Ему не нравится размениваться ударами слишком долго, но мне нравится он и энергетика, которую он привносит на ринг. И он такой скромный, просто замечательный парень. Он не очень хорошо говорит по-английски, но ты можешь понять его настроение и чувства. Он не занимается трэш-током, он просто хочет драться, и это правда в каждом смысле этого слова», — сказал Маккензи на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

Напомним, реванш между Бетербиевым и Биволом намечен на 22 февраля 2025 года.