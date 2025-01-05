Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глухой от рождения экс-боец UFC Мэтт Хэмилл обрёл слух

Глухой от рождения экс-боец UFC Мэтт Хэмилл обрёл слух
Аудио-версия:
Комментарии

48-летний бывший боец UFC Мэтт Хэмилл опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками хорошей новостью.

«Я только что получил самые мощные цифровые слуховые аппараты из когда-либо существовавших. Впервые за 40 с лишним лет я могу слышать звуки шагов, смех людей и голоса своих детей. Я наконец-то услышал голос своей мамы, и она плакала. Я с нетерпением жду, когда услышу голос моего брата Пэта. Только надеюсь, что он не будет реветь, как туманный горн. Это потрясающе, хотя я знаю, что мне потребуется время, чтобы ко всему адаптироваться», — написал Хэмилл в социальных сетях.

Напомним, в своём самом памятном бою Хэмилл 5 декабря 2009 года одержал победу над действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом. Мэтт победил в результате того, что Джон нанёс запрещённый удар локтем.

Материалы по теме
Боец, побеждавший Джона Джонса: Костлявый отказался от реванша. У него закончился допинг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android