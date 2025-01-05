Конор Макгрегор косвенно подтвердил, что его бой с Логаном Полом состоится

Бывший двойной чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор косвенно подтвердил, что его бой с американским блогером и боксёром Логаном Полом состоится.

«$ 250 млн. #ЯИду», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, прикрепив также фотографию самого Логана Пола.

Фото: Скриншот страницы Макгрегора в X (Twitter)

Напомним, в декабре появились слухи о том, что ирландский боец проведёт бой с Логаном Полом в Индии в текущем году. По имеющейся информации, поединок будет иметь статус профессионального.

В последнем бою по правилам ММА, который состоялся летом 2021 года на турнире UFC 264, Макгрегор разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Бриллиант победил техническим нокаутом в первом раунде.