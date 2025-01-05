Майкл Пейдж: я сильно изобью Шару Буллета, если тот пойдёт в борьбу

Топовый британский боец UFC Майкл Пейдж поделился мнением о предстоящем поединке с российским непобеждённым бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, который более известен как Шара Буллет. Их бой состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, который пройдёт в Саудовской Аравии.

«Думаю, Шара будет гораздо более сильно верить в свои навыки в стойке [в этом бою]. Поэтому я определённо буду попадать по нему какими-то сумасшедшими ударами, если он решит провести тейкдаун. И причина в его излишней самоуверенности в ударной технике. Так что Шаре нужно будет пару раз потрясти меня, чтобы изменить ход боя. Я думаю, что он будет сильно избит мной, если попытается перевести меня», — приводит слова Пейджа портал Sportskeeda.