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Пол Хьюз: для меня важнее победить Усмана Нурмагомедова, чем взять пояс

Пол Хьюз: для меня важнее победить Усмана Нурмагомедова, чем взять пояс
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Ирландский боец, выступающий в лёгком весе, Пол Хьюз рассказал, что для него важнее победить действующего обладателя чемпионского титула Bellator россиянина Усмана Нурмагомедова, чем стать чемпионом лиги.

«Что ж, кто-то из Нурмагомедовых уже проигрывал или нет? Нет, это хороший вопрос. Поэтому для меня важнее победить Усмана, чем взять пояс. Титул будет приятным маленьким дополнением, но победить Нурмагомедова — это шанс изменить мою жизнь», — приводит слова Хьюза портал The Sports Rush.

Напомним, противостояние между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится 25 января в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

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