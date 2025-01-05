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Даниэль Кормье назвал чемпиона UFC, который может стать мировой суперзвездой

Даниэль Кормье назвал чемпиона UFC, который может стать мировой суперзвездой
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал действующего чемпиона UFC, который может стать мировой суперзвездой.

«Чтобы забрать что-то у предыдущего поколения, нужно его победить. Это как в борьбе. Старого чемпиона укладывает новый чемпион, чтобы подняться на вершину. Теперь Илия забрал большую часть этой славы у Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя. Особенно если Волк получит реванш, а Илия его снова победит. Тогда Топурия станет мировой суперзвездой», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Топурия нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя.

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