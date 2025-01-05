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Арман Царукян раскрыл, что ему сказал Ислам Махачев после первого боя

Арман Царукян раскрыл, что ему сказал Ислам Махачев после первого боя
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Претендент на титул UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян раскрыл, что ему сказал действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев после первого поединка, который состоялся 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149. Тогда победу одержал российский боец единогласным решением судей.

«Ислам поддержал меня после боя, сказал: «Ты ещё молодой, у тебя всё впереди. Так что не расстраивайся. А я ответил ему: «Не такой уж и молодой». После упал, сел и закрыл глаза… Да, мне никогда не нравилось проигрывать, каким бы молодым я ни был», — приводит слова Царукяна портал Bloody Elbow.

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