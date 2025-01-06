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Джо Роган объяснил, почему Перейра не собирается драться с Анкалаевым в следующем бою

Джо Роган объяснил, почему Перейра не собирается драться с Анкалаевым в следующем бою
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Известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган объяснил, почему чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра не собирается драться с топовым бойцом UFC Магомедом Анкалаевым.

«Алекс должен был драться с Анкалаевым. Магомед чертовски опасен, он претендент №1 и уже давно идёт на серии побед (Роган допустил ошибку. Анкалаев идёт на беспроигрышной серии, поскольку его бой с Яном Блаховичем был признан ничьей, а первый поединок с Джонни Уокером — несостоявшимся. — Прим. «Чемпионата»). Магомед на вершине, он долго ждал титульника.

Тем не менее Анкалаев несёт много дерьма, которое не нравится Алексу. Поэтому Перейра и встал в позицию: «К чёрту Магомеда, заставлю его ждать». Перейра заявил, что будет драться в марте и не собирается принимать бой с Анкалаевым. А сам Магомед не сможет биться в это время из-за Рамадана», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.

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