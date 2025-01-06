Царукян: есть заготовка, которая должна поменять исход боя с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о подготовке к реваншу с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым.

«В сентябре я работал над своей выносливостью, над дыханием… Сейчас мы работаем только под Ислама, только под соперника.

Есть одна заготовка, которая, я верю и знаю, должна пройти. И она должна поменять весь исход боя», — сказал Царукян в интервью Red Corner MMA.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна пройдёт 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.