Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: есть заготовка, которая должна поменять исход боя с Махачевым

Царукян: есть заготовка, которая должна поменять исход боя с Махачевым
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о подготовке к реваншу с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым.

«В сентябре я работал над своей выносливостью, над дыханием… Сейчас мы работаем только под Ислама, только под соперника.

Есть одна заготовка, которая, я верю и знаю, должна пройти. И она должна поменять весь исход боя», — сказал Царукян в интервью Red Corner MMA.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна пройдёт 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

Материалы по теме
Фото
«Мы будем творить историю». Арман Царукян продемонстрировал свою физическую форму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android