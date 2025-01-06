Экс-чемпион UFC заявил о желании подраться с Порье на голых кулаках

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Эдди Альварес заявил о готовности провести поединок с соотечественником Дастином Порье на голых кулаках.

«У нас с Дастином осталось незаконченное дело. Один раз я его победил, во второй раз победа была за ним. Было бы здорово поставить точку в этом противостоянии боем на голых кулаках», — сказал Альварес в интервью Home of Fight.

Эдди Альваресу 40 лет. Американец выступал в UFC с 2014 по 2018 год. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и три поражения.

Ранее Порье вновь намекнул на скорое возвращение в октагон.

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