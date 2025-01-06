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Колби Ковингтон оценил шансы Царукяна в реванше с Махачевым

Колби Ковингтон оценил шансы Царукяна в реванше с Махачевым
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем реванше в лёгком весе (до 70 кг) между россиянами Арманом Царукяном и Исламом Махачевым.

«Может ли Арман победить? Думаю, да. Он атлет, посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего Оливейры… Это впечатляет. Ему пришлось выбираться из глубокой ямы. И у него великолепный тренер. Я верю в него, он атлетичен, у него есть мощь в руках, и если он поверит в свои руки, то может нокаутировать Махачева», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

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