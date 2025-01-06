Колби Ковингтон оценил шансы Царукяна в реванше с Махачевым

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем реванше в лёгком весе (до 70 кг) между россиянами Арманом Царукяном и Исламом Махачевым.

«Может ли Арман победить? Думаю, да. Он атлет, посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего Оливейры… Это впечатляет. Ему пришлось выбираться из глубокой ямы. И у него великолепный тренер. Я верю в него, он атлетичен, у него есть мощь в руках, и если он поверит в свои руки, то может нокаутировать Махачева», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Материалы по теме Арман Царукян назвал лучшего бойца мира, поставив Махачева на второе место

Хабиб оценил готовность Махачева к реваншу с Царукяном