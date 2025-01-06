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Ковингтон назвал желаемых соперников после поражения от Бакли

Ковингтон назвал желаемых соперников после поражения от Бакли
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о своих перспективах после досрочного поражения от соотечественника Хоакина Бакли на турнире UFC on ESPN 63 в декабре.

«Я хочу выступать в крупнейших боях. Кто бы это ни был, решение примет Хантер Кэмпбелл [матчмейкер UFC], он тот, кто называет место. Он примет решение.

Есть пара парней… Пэдди Пимблетт всегда был вариантом, у него большое имя, и он говорил обо мне, так что я был бы рад всё устроить. Майкл Чендлер всегда был вариантом, он тоже болтал. Гилберт Бёрнс… Мне сказали, что он завершил карьеру», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

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