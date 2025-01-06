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Люк Рокхолд сказал, кто победит в бою Прохазка — Хилл на UFC 311

Люк Рокхолд сказал, кто победит в бою Прохазка — Хилл на UFC 311
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Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Джамалом Хиллом и чехом Иржи Прохазкой, который состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Джамал Хилл более опасен. Он всегда настроен на досрочную победу… И обычно он находит возможность нанести удар, который станет для соперника последним. Хотя они оба выступят после тяжёлых поражений, оба пытаются вернуться, так что нельзя ничего утверждать. Но я отдаю предпочтение Джамалу, если учитывать последние бои», – сказал Рокхолд в подкасте JAXXON.

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