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Камил Гаджиев назвал фаворита в бою Двалишвили — Нурмагомедов

Камил Гаджиев назвал фаворита в бою Двалишвили — Нурмагомедов
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

«Да, Умар – фаворит, так считает большинство. Но Мераб – действующий чемпион, ребята. И пояс значит многое, придаёт человеку сил, уверенности. И в равном поединке пояс обычно остаётся у чемпиона», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Поединок Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января на номерном турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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