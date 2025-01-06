Камил Гаджиев назвал фаворита в бою Двалишвили — Нурмагомедов

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

«Да, Умар – фаворит, так считает большинство. Но Мераб – действующий чемпион, ребята. И пояс значит многое, придаёт человеку сил, уверенности. И в равном поединке пояс обычно остаётся у чемпиона», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Поединок Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января на номерном турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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