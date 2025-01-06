«Не могли сняться во второй раз». Тренер Дудаковой высказался о первом поражении Виктории

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, прокомментировал первое поражение россиянки в карьере.

«Она болела, и мы не могли сняться во второй раз. В таком состоянии она вышла. Сразу обозначу, чтобы люди понимали, проблем с кардио у Вики быть не может, потому что она плавала по 12 километров в день. В 13 лет она была двукратной победительницей первенства России по плаванию, была второй в эстафете баттерфляй по женщинам. С семи лет она плавает, стала мастером спорта в 12 лет.

По бою было видно, что через две минуты она «умерла». Не знаю, постоянно какое-то стечение обстоятельств, что-то происходит. На Претендентской серии — колено, в первом бою в UFC соперница руку сломала, на второй бой инфекция была, третий бой в Рамадан получился. Всевышний нас как-то останавливал, но на этот раз, думаю, Всевышний нам поможет», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.