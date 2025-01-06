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Дюбуа оценил шансы на реванш с Усиком в случае победы над Паркером

Дюбуа оценил шансы на реванш с Усиком в случае победы над Паркером
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Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил, что не сомневается в организации реванше с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком в случае победы над новозеландцем Джозефом Паркером.

«Уверен, если я пройду Паркера, то подерусь с Усиком. Бой согласован. Сейчас, как чемпион мира, я вправе выбирать свой путь. Я хочу подраться с Усиком и стать абсолютным чемпионом мира», — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Box Nation.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. Титульный поединок Дюбуа и Паркера состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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