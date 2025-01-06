Тренер Дудаковой: мы — большой андердог, но готовы удивить

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о предстоящем поединке россиянки с американкой Фатимой Клайн, который состоится 12 января на турнире UFC Fight Night 249.

«Когда Вика выигрывала в борьбе, то менеджер залез в голову и ей, и мне, что нужно побеждать зрелищно, как Топурия, например. И уговорил в первую очередь Викторию. А когда спортсмен хочет, особенно женщина, то тяжело переубедить. Вектор нашего развития немного сместился на ударную технику, но сейчас Вика сама поняла, что её конёк — мощь, давление, прессинг. Всё то, что у неё было до попадания в США. На Претендентской серии мы дрались с девочкой, которая сейчас чемпионка в KSW, тогда она была андердогом, и сейчас мы большой андердог. Но мы готовы удивить», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.