Тренер Гасаналиев назвал фаворитов в боях Махачева и Нурмагомедова на UFC 311

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о предстоящих чемпионских боях Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311.

«Это высококлассные бойцы. Да, есть наработки в ударке, в борьбе, в грэпплинге, в физической и функциональной подготовке, но я никогда не тренировал ни Ислама, ни Армана, поэтому не могу ничего сказать о навыках. То, что видишь по ТВ — одно, большинство бойцов не показывают весь свой арсенал в боях, это тяжело. Ислам — фаворит, примерно 60 на 40. Они дрались пять лет назад, но тогда Ислам болел, о чём многие говорят. Здесь, в Вегасе, многие специалисты, которые знают Ислама, сомневаются в этом поединке. Но Махачев всё равно фаворит.

В бою Умара и Мераба фаворитом будет Нурмагомедов. Борьба у Мераба, может быть, чуть лучше, но не факт. А в стойке и в грэпплинге Умар лучше. Нурмагомедов — фаворит, но не всё бывает так, как изначально есть на бумаге. Я не участвовал в тренировочном процессе, тяжело судить. Все всё умеют, а от лаки-панча никто не застрахован», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.