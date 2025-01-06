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Гасаналиев: Умар — заслуженный претендент на пояс UFC

Гасаналиев: Умар — заслуженный претендент на пояс UFC
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Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о статусе непобеждённого россиянина Умара Нурмагомедова (18-0) в престижнейшей организации мира.

«Топурия тоже был так же на шести победах перед титульником. Чего тут греха таить? Он был на шести победах и вышел на Волкановски. И Умар на шести победах. Ну а кто ещё? Ян? Да, согласен, он претендует после боя с Фигейреду. Фигейреду — ушёл, Сехудо — проиграл, у Шона О’Мэлли травма. Кто остаётся? Мы перечислили несколько человек. Кроме Петра, нет других имён, которые могут претендовать. Я считаю, что Умар заслуженный претендент. Он молодой, ему 29 лет, и ему дали шанс», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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