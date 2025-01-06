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Гасаналиев — о команде Хабиба: ребята на таком уровне находятся и просто вкалывают

Гасаналиев — о команде Хабиба: ребята на таком уровне находятся и просто вкалывают
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Гасанали Гасаналиев, тренер россиянки Виктории Дудаковой, высказался о команде бойцов члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова.

«Тут от многих факторов может всё зависеть. Когда ты чемпион, голод, наверное, не тот, не знаю. Сложно судить. Но думаю, что Хабиб не даст ему расслабиться. Я вижу, что здесь происходит и как он держит команду. Тут только честь и хвала, как говорится. Хабиб — большой молодец, он их контролирует. Наверное, очень сложно сохранять субординацию и дружбу. Это нужно иметь такое терпение и ему, и ребятам. И не каждый сможет так. У меня были спортсмены, которые чуть начинают выигрывать и с ума сходят, их сложно остановить. А здесь ребята на таком уровне находятся и просто вкалывают. Любо-дорого смотреть», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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