Тренер Гасаналиев: поверьте, Махачев выйдет из зоны комфорта в бою с Царукяном

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Он на классе выигрывает. Это класс. На опыте. Может ли Ислам подключить в любой момент дополнительные ресурсы? Конечно. У него есть класс, есть запас прочности, он же чемпион и не просто так им стал, на какой серии он сейчас идёт. Махачев делает становую 220 кг, а его вес примерно 88 кг, да? Он превышает свой вес в 2,5 раза. И это не считая его рук, ног, грэпплинга, вольной борьбы.

Поверьте, он выйдет из зоны комфорта в бою с Царукяном. Он говорил в интервью, что о поединке с Порье узнал за три месяца, и не был в лучшей форме. Тут он уже пять месяцев готовится. Это говорит о том, что чемпион понимает: это претендент. Не Дастин Порье, а парень немного другого калибра», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.