Тренер Гасаналиев оценил перспективы Махачева подняться в средний вес

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, оценил перспективы действующего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в среднем дивизионе.

«Нет, там абсолютно другие габариты. Думаю, это даже психологически тяжело. В 77 подняться будет достаточно. В 84 некоторые ребята весят 104 кг. Стрикленд столько весит. Ну наберёт Махачев 95 кг, но всё равно будет маловат. Технически, конечно, Ислам потянет в этом весе. Может, в физике тоже. Но габариты всё же другие», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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