Эдди Хирн: Тим Цзю слишком поверил в хайп вокруг себя

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал провальный 2024 год для австралийского экс-чемпиона Тимофея Цзю (24-2, 17 KO), потерпевшего два поражения подряд.

«Я большой поклонник Тима Цзю. Отличный боксёр. Но, как по мне, он слишком поверил в хайп вокруг себя и почувствовал себя непобедимым.

Иногда можно забыться. Между боями в Австралии и на мировом уровне большая разница. Здесь не получится просто пройти сквозь соперника. И мы увидели это в бою с Фундорой», — сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING & MMA.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.