«Примерно как Хабиб — Конор». Гасаналиев — о возможном бое Махачева и Топурии

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о возможном поединке между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Ислам — Топурия — самый большой бой, который можно сделать? Да, 100%. Смотрите. Джонс — суперзвезда, Аспиналл — нет. По техническим, спортивным характеристикам — да… у него очень сильные навыки. Но если мы берём Махачева и Топурию по отдельности, то это две звезды. Весь арабский мир, Россия, почти всё постсоветское пространство — за Махачева. Грузия, Испания, Европа — за Топурию.

В США — 50 на 50. Мексиканцы — те же, Топурия ведь испаноговорящий. Весь мир будет этот поединок смотреть. Это будет мегабой, примерно, как Хабиб — Конор. И заработают все. И сам Ислам, наверное, хочет этого боя. Почему он дерётся в Америке? Почему вообще чемпионы хотят драться в США? Потому что получают процент от PPV. В Абу-Даби они этого не получают, только гонорар.

Хабиб и Конор продали 2,7 млн PPV, кажется? Вот, например, Топурия дрался с Волком, если не ошибаюсь, и мы заплатили $ 80 за платную трансляцию. Умножь эти $ 80 на 2,7 млн», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.