Тренер Виктории Дудаковой назвал лучшего бойца 2024 года

Гасанали Гасаналиев, тренер участницы UFC Виктории Дудаковой, назвал лучшего бойца 2024 года.

«Может, и [Алекс] Перейра, всё же три защиты сделал. Но [Илия] Топурия очень ярко подрался. С Волком [Волкановски] — да, я знал и понимал, что он после Махачева не будет прежним. Не верил в Топурию изначально. Но когда мы с ним поборолись в Испании… Я ещё в 2023-м хотел побороться, но он не захотел тогда, чтобы люди смотрели. А когда мы были в Испании, менеджер нам организовал схватку.

Тогда я сказал и Даци Дациеву, и Шаблию, что Илия очень хорош. Многие в мои слова не до конца верили, но после боя с Холлоуэем акции Топурии сильно поднялись, согласись. Макса никто не нокаутировал, а тут ещё и так ярко. Он заходит с 6-7-8-9 ударами, и бьёт он, как лошадь. Я шесть-семь месяцев назад говорил, что если этот человек попадёт по кому-либо в 66 или 70 кг, то любой затанцует. Как минимум, он шатнёт», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.