Скала появится на дебютном шоу WWE Raw на Netflix. Показано шоу дронов за сутки до эфира

52-летний американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец и легендарный рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон в социальных сетях объявил, что появится на дебютном еженедельнике Raw, проводимом популярным промоушеном World Wrestling Entetainment (WWE), на стриминговом сервисе Netflix.

Также сам промоушен в социальных сетях опубликовал видео с шоу дронов в преддверии дебютного выпуска, который пройдёт в ночь на 7 января.

Ранее изданию PWInsider стало известно, что из карда шоу был убрал финальный поединок за Интерконтинентальный титул среди женщин, который разыгрывается впервые в истории промоушена, чтобы не навредить значимости боя.