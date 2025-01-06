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Скала появится на дебютном шоу WWE Raw на Netflix. Показано шоу дронов за сутки до эфира

Скала появится на дебютном шоу WWE Raw на Netflix. Показано шоу дронов за сутки до эфира
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52-летний американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец и легендарный рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон в социальных сетях объявил, что появится на дебютном еженедельнике Raw, проводимом популярным промоушеном World Wrestling Entetainment (WWE), на стриминговом сервисе Netflix.

Также сам промоушен в социальных сетях опубликовал видео с шоу дронов в преддверии дебютного выпуска, который пройдёт в ночь на 7 января.

Ранее изданию PWInsider стало известно, что из карда шоу был убрал финальный поединок за Интерконтинентальный титул среди женщин, который разыгрывается впервые в истории промоушена, чтобы не навредить значимости боя.

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