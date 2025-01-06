Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев победил в номинации «Сабмишен года» по версии промоушена.

Махачев получил награду за удушающий приём, который принёс ему победу над 35-летним звёздным американским бойцом и бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Поединок между Махачевым и Порье прошёл 2 июня 2024 года на турнире UFC 302 и возглавил кард шоу.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Напомним, следующий бой Ислама — реванш с Арманом Царукяном. Поединок пройдёт 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первая встреча бойцов состоялась на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершилась победой Махачева единогласным решением.