Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев победил в номинации «Сабмишен года»

Ислам Махачев победил в номинации «Сабмишен года»
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев победил в номинации «Сабмишен года» по версии промоушена.

Махачев получил награду за удушающий приём, который принёс ему победу над 35-летним звёздным американским бойцом и бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Поединок между Махачевым и Порье прошёл 2 июня 2024 года на турнире UFC 302 и возглавил кард шоу.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Напомним, следующий бой Ислама — реванш с Арманом Царукяном. Поединок пройдёт 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первая встреча бойцов состоялась на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершилась победой Махачева единогласным решением.

Материалы по теме
«США — мекка ММА, россияне там всему учились». Интервью с тренером из UFC
Эксклюзив
«США — мекка ММА, россияне там всему учились». Интервью с тренером из UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android