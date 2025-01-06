Колби Ковингтон — о переходе в лёгкий вес: моя жизнь мне дороже

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался о возможности перехода в лёгкий вес.

«Я много лет думал о переходе в лёгкий вес и в конце концов понял, что моя жизнь мне дороже. Но мне не хочется быть тяжеловесом.

Ислам [Махачев], Хабиб [Нурмагомедов] — чемпионы мира в лёгком весе. У них есть такое преимущество в весе — 30-40 фунтов скинуть в ночь боя. Но это просто вредно для здоровья. И это очень нестабильное состояние. Вы сбрасываете вес, а затем у вас начинают отказывать органы. Я хочу иметь хорошее качество жизни. Думаю о долголетии и о здоровье через 20-30 лет», — приводит слова Ковингтона издание MMAJunkie.

Свой последний поединок Колби провёл с соотечественником и топовым бойцом UFC, который выступает в весе до 77 кг, Хоакином Бакли. Поединок завершился победой Бакли техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).