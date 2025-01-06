Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Колби Ковингтон — о переходе в лёгкий вес: моя жизнь мне дороже

Колби Ковингтон — о переходе в лёгкий вес: моя жизнь мне дороже
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался о возможности перехода в лёгкий вес.

«Я много лет думал о переходе в лёгкий вес и в конце концов понял, что моя жизнь мне дороже. Но мне не хочется быть тяжеловесом.

Ислам [Махачев], Хабиб [Нурмагомедов] — чемпионы мира в лёгком весе. У них есть такое преимущество в весе — 30-40 фунтов скинуть в ночь боя. Но это просто вредно для здоровья. И это очень нестабильное состояние. Вы сбрасываете вес, а затем у вас начинают отказывать органы. Я хочу иметь хорошее качество жизни. Думаю о долголетии и о здоровье через 20-30 лет», — приводит слова Ковингтона издание MMAJunkie.

Свой последний поединок Колби провёл с соотечественником и топовым бойцом UFC, который выступает в весе до 77 кг, Хоакином Бакли. Поединок завершился победой Бакли техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).

UFC 2024. UFC on ESPN 63, Тампа, США
Колби Ковингтон — Хоакин Бакли (W)
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Хоакин Бакли
Материалы по теме
Ислам Махачев победил в номинации «Сабмишен года»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android