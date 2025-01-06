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Менеджер Анкалаева: следующим поединком для Алекса Перейры будет бой с Магомедом

Менеджер Анкалаева: следующим поединком для Алекса Перейры будет бой с Магомедом
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева, высказался о возможном бое своего подопечного с действующим бразильским чемпионом Алексом Перейрой.

«Алекс Перейра может говорить всё, что хочет. Этот парень — настоящий убийца. Он провёл три боя за 167 дней. Кто я такой, чтобы утверждать, будто он не может говорить всё, что хочет? Он веселится.

Анкалаев тоже способен веселиться с ним. Но единственное, что будет иметь значение, — он и Анкалаев будут заперты в клетке. Следующим боем Алекса Перейры станет поединок с Магомедом Анкалаевым.

В UFC всё можно изменить, всё можно отложить. В UFC лучшие дерутся с лучшими. Это единственный промоушен в мире, и я могу сказать вам вот что: если вы продолжите побеждать, то сможете сразиться за титул. В UFC не так уж много политики», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.

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