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Тренер Раунтри: Двалишвили станет величайшим бойцом в случае победы над Нурмагомедовым

Тренер Раунтри: Двалишвили станет величайшим бойцом в случае победы над Нурмагомедовым
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Джон Вуд, являющийся главным тренером топового американского бойца UFC Халила Раунтри, заявил, что в случае успешной защиты титула Мерабом Двалишвили в поединке с Умаром Нурмагомедовым грузинский спортсмен станет величайшим бойцом в легчайшем дивизионе.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Если Мераб выйдет на ринг и побьёт Умара, а я верю, что он это сделает, то, думаю, не будет никаких сомнений, что он — величайший боец в легчайшем весе. И если бы все те парни, которых он победил, опять вышли против него и он проводил защиту титула, то его победа не вызывала бы вопросов. Так что, думаю, мы скоро увидим следующего соперника в легчайшем весе для Мераба», — приводит слова Вуда издание MMAJunkie.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили за титул в легчайшем весе на турнире UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

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