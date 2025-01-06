Тренер Раунтри: Двалишвили станет величайшим бойцом в случае победы над Нурмагомедовым

Джон Вуд, являющийся главным тренером топового американского бойца UFC Халила Раунтри, заявил, что в случае успешной защиты титула Мерабом Двалишвили в поединке с Умаром Нурмагомедовым грузинский спортсмен станет величайшим бойцом в легчайшем дивизионе.

«Если Мераб выйдет на ринг и побьёт Умара, а я верю, что он это сделает, то, думаю, не будет никаких сомнений, что он — величайший боец в легчайшем весе. И если бы все те парни, которых он победил, опять вышли против него и он проводил защиту титула, то его победа не вызывала бы вопросов. Так что, думаю, мы скоро увидим следующего соперника в легчайшем весе для Мераба», — приводит слова Вуда издание MMAJunkie.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили за титул в легчайшем весе на турнире UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).