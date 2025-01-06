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Объявлен новый соперник Вадима Немкова на турнир PFL

Объявлен новый соперник Вадима Немкова на турнир PFL
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков проведёт следующий поединок PFL против 39-летнего американского спортсмена тяжёлого дивизиона Тима Джонсона, который известен по своим выступлениям в UFC.

Бой Немков — Джонсон состоится 25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Напомним, изначально Вадим Немков должен был сразиться с хорватом Анте Делией, однако затем PFL заменил его на Андерсона. На это россиянин отреагировал негативно, заявив, что промоушен сделал всё без его согласия.

В своём последнем бою в феврале Немков дебютировал в тяжёлом дивизионе, досрочно победив американца Бруно Каппелоццу.

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