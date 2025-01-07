Тренер UFC прокомментировал настрой Мераба Двалишвили на поединки

Джон Вуд, являющийся главным тренером топового американского бойца UFC Халила Раунтри, высказался о настрое чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили на поединки.

«Пётр Ян замотивировал Мераба и вызвал у него эмоции. В какой-то момент он был мотивирован и эмоционален с Генри Сехудо, так же это было и с О'Мэлли, потому его настрой на бой ничем не отличается. Это часть процесса, в который мы все вовлечены. Ему не обязательно ненавидеть кого-то или становиться кем-то другим, чтобы быть мотивированным, но это часть процесса.

Мераб рвётся в бой. Он здесь для того, чтобы драться, чтобы выйти и сразиться с человеком, находящимся в клетке. В этом случае было больше эмоций, поскольку он чувствует себя немного неуважительно из-за того, что он чемпион и что сейчас много споров о том, заслуживает ли Умар титульного боя», — приводит слова Вуда издание MMAJunkie.

Двалишвили проведёт защиту своего титула против Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).