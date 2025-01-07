Генри Сехудо выступит на турнире UFC в феврале, есть соперник — MMA Fighting

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо (16-4) выступит на турнире UFC Fight Night 252, который состоится 23 февраля в Сиэтле (США), сообщает издание MMA Fighting.

Соперником Сехудо должен стать китайский боец Сонг Ядонг (18-6-1).

Генри Сехудо 37 лет. Американец — олимпийский чемпион по вольной борьбе, дебютировал в MMA в 2013 году, с 2015-го выступает в UFC.

В августе 2018 года Сехудо стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), в июне 2019-го завоевал титул в легчайшем дивизионе (до 61 кг). Не дрался с 2020 по 2023 год, после чего возобновил карьеру.

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