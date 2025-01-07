Джей Опетайя и Дэвид Ньюика взвесились перед боем за титул в первом тяжёлом весе

В Австралии состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится завтра, 8 января.

В главном бою чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джей Опетайя проведёт защиту титула против соотечественника Дэвида Ньюики (10-0, 9 KO).

Оба боксёра уложились в лимит дивизиона и показали одинаковый вес – 90,49 кг.

Джею Опетайе 29 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в июле 2022-го сразился за мировой титул, одолев раздельным решением латвийца Майриса Бриедиса. Реванш состоялся в мае, и на этот раз Опетайя победил единогласным решением.