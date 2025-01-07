Эдди Хирн сказал, кто победит в чемпионском бою Дюбуа — Паркер

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который пройдёт 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Джозеф Паркер победит. Я действительно так считаю. Я большой поклонник Паркера. Это мой друг.

У Джозефа есть всё необходимое для победы над Дюбуа: выносливость и способность держать удар», — приводит слова Хирна издание New Zealand Herald.

Джозефу Паркеру 32 года. Новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцами, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжан Чжилэя.