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Инсайдер: Деонтей Уайлдер вернётся на ринг в апреле

Инсайдер: Деонтей Уайлдер вернётся на ринг в апреле
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) вернётся на ринг в апреле, сообщает в социальных сетях инсайдер Манук Акопян.

Поединок состоится в США, соперник пока не определён. Команда американца уже начала переговоры.

Деонтею Уайлдеру 39 лет. В настоящий момент американец идёт на серии из двух поражений. В декабре 2023-го он уступил единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру, а в июне проиграл техническим нокаутом китайцу Чжан Чжилэю.

Ранее тренер Уайлдера ответил, способен ли Бетербиев побить Усика.

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