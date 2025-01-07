Ковингтон заявил о готовности подраться со Стриклендом в среднем весе

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил о готовности подняться в средний дивизион (до 84 кг) ради поединка с экс-чемпионом и соотечественником Шоном Стриклендом.

«Не исключаю, что поднимусь в средний дивизион и подерусь со Стриклендом. Не думаю, что Шон какой-то особенный. У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксёр с неплохим кардио», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Напомним, 9 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия) Стрикленд сразится с действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

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