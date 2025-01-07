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Евлоев: пойду за Топурией даже в средний вес, мне нужна его голова

Евлоев: пойду за Топурией даже в средний вес, мне нужна его голова
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Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев (19-0), выступающий в полулёгком весе (до 65 кг), заявил, что готов к поединку с грузинской звездой Илией Топурией в дивизионе выше.

«Если чемпион поднимется в весе, то оставит титул. Я заберу его, а затем пойду за ним. Лёгкий вес не так уж и далёк от меня. Если Топурия поднимется, я сначала заберу пояс – это цель номер один. Но я пойду за ним, даже если он перейдёт в средний вес. Дивизион неважен, он небольшой парень. Мне не нужно гонять вес, чтобы побить этого парня. Мне нужна его голова», — приводит слова Евлоева MMA Fighting.

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