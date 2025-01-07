Евлоев оценил шансы на переход Топурии в лёгкий вес UFC

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе (до 65 кг), высказался о потенциальном уходе из дивизиона действующего чемпиона грузина Илии Топурии.

«Я не думаю, что он оставит титул. Он не собирается переходить в лёгкий вес. Он скоро проведёт защиту, не знаю в точности когда, мы увидим», — приводит слова Евлоева MMA Fighting.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом организации, нокаутировав во втором раунде бывшего лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.

В своем последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде экс-чемпиона американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.