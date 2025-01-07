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Стали известны составы углов Махачева и Царукяна на UFC 311

Стали известны составы углов Махачева и Царукяна на UFC 311
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Телеграм-канал «Ушатайка» со ссылкой на источники опубликовал список угловых российских бойцов Ислама Махачева и Армана Царукяна, которые проведут реванш на турнире UFC 311.

Команда Царукяна: Эдуард Вартанян, Роман Калантарян, Артём Левин, Маркос ДаМатта.

Команда Махачева: Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первый поединок бойцов прошел на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

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