Стали известны составы углов Махачева и Царукяна на UFC 311

Телеграм-канал «Ушатайка» со ссылкой на источники опубликовал список угловых российских бойцов Ислама Махачева и Армана Царукяна, которые проведут реванш на турнире UFC 311.
Команда Царукяна: Эдуард Вартанян, Роман Калантарян, Артём Левин, Маркос ДаМатта.
Команда Махачева: Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов.
Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первый поединок бойцов прошел на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.
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