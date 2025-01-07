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Гилберт Бёрнс дал прогнозы на бои Махачев — Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов

Гилберт Бёрнс дал прогнозы на бои Махачев — Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов
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Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о предстоящих боях Ислам Махачев – Арман Царукян и Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов.

«Думаю, что у Армана есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет!» — написал Бёрнс в социальных сетях.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первый поединок бойцов прошёл на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова станет соглавным событием турнира UFC 311.

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